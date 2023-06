Dopo appena due anni il Budoni rabbraccia la Serie D.

La squadra di Raffaele Cerbone è riuscita ad ottenere il salto di categoria attraverso i playoff nazionale di Eccellenza. Ieri l’epilo col pareggio con l’Ellera nella finalissima. All’andata, in Umbria, i biancocelesti si erano imposti 0-2. Sarà la dodicesima stagione in D per i galluresi che anche nel 2016/2017 erano stati promossi attraverso i playoff.

«Un traguardo strameritato», ha detto il tecnico Raffaele Cerbone, «raggiunto al termine di una stagione durissima. Risultato ottenuto con una rosa praticamente nuova. Si è creato un bel gruppo con ragazzi disponibili e uniti. Abbiamo conquistato il secondo posto alle spalle di un fortissimo Latte Dolce, vinto la Coppa Italia di categoria e partecipato alla fase nazionale di Coppa».

Tantissime le partite nelle gambe dei giocatori: «Nei playoff», chiude, «siamo stati praticamente perfetti. Ora ci godiamo questo successo. Ringrazio chi mi ha dato questa opportunità».

