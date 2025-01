La grande boxe approda a Villamassargia e lo fa con la vittoria per KO del pugile villamassargese Nicola Mancosu, il quale, in poco più di due minuti, riesce a battere il colombiano Sergio Villa, aggiudicandosi così la cintura continentale IBO dei pesi gallo.

Leskovic vs. Lacatus

L’incontro si è svolto nella nuova palestra intitolata all’ex assessore Roberto Carlo Frongia ed è stato preceduto da un altro match tra Luka Leskovic e Claudiu Lacatus, con quest’ultimo uscito vincente, seppur con grande difficoltà.

«Non mi aspettavo un avversario così duro da battere – ha dichiarato Lacatus a fine match – ma sono proprio questi gli avversari che fanno crescere di più a livello agonistico.»

L’incontro per il titolo

Dopo una breve pausa di cinque minuti, è arrivato il momento di Mancosu, acclamato con un’eco rimbombante da tutto il pubblico fino agli spalti.

Mancosu è veloce e colpisce senza dare respiro all’avversario che, dopo poco più di due minuti, crolla al tappeto. L’incontro finisce e gli spettatori esplodono in un boato di gioia, mentre Villa appare avvilito per aver dovuto gettare la spugna.

Le dichiarazioni post incontro

Grazie agli anni di preparazione e studio, Mancosu è riuscito a ottenere il suo primo titolo:

«Sono soddisfatto della mia prestazione – ha dichiarato, dopo essersi ripreso dal match – non avevo una strategia ben definita, perché il mio avversario è cambiato dieci giorni fa. C’è stata tanta preparazione prima di questo match, che si è intensificata nell’ultimo mese e mezzo.»

Grande delusione, invece, per Villa, che riconosce di aver perso un’opportunità importante:

«È stato molto veloce – ha commentato, riferendosi a Mancosu – cercavo di riprendermi, ma non mi dava tregua: non facevo in tempo ad accorgermi di lui che già mi era addosso. Tuttavia, sfidare Nicola è stato bello: sarà un campione del mondo!»

L’organizzazione

Grande soddisfazione anche per chi ha organizzato l’evento sportivo, a cominciare dalla Pro Loco di Villamassargia e dalla palestra Villacidro Boxe.

«Ringrazio il Comune di Villamassargia e la Pro Loco – dichiara Omar Loi, titolare della palestra e coach di Mancosu – perché hanno creduto in questo progetto, che abbiamo concepito solo qualche mese fa. Oggi, con Nicola, ci eravamo preparati per disputare dieci round, ma il pugilato è imprevedibile e, in una ripresa, abbiamo raccolto quello che dovevamo raccogliere.»

Grande soddisfazione anche da parte della Pro Loco per la massiccia partecipazione del pubblico, e l’intenzione di ospitare altri eventi sportivi nel nuovo spazio appena inaugurato.

«La boxe è uno sport inusuale per il nostro paese – commenta Andrea Tocco, presidente della Pro Loco di Villamassargia – magari, grazie alla vittoria di Nicola, qualcun altro del paese potrà seguirne le orme. Bisogna portare avanti queste discipline!»

