A dicembre dello scorso anno, così come quest'anno, parliamo di una settimana fa, Calangianus ha ospitato la grande boxe. Ciò è stato possibile grazie alla sinergia tra varie componenti: l'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Fabio Albieri, la locale palestra pugilistica Aurora presieduta da Maria Grazia Pasella, e la Promo Boxe. Parliamo di una riunione sportiva pienamente riuscita e destinata a ripetersi nel tempo, che ha indotto i più ad affermare con orgoglio: " A un alt' annu meddu, sinnò come abannu", che tradotto significa: "Speriamo che il prossimo anno sia anche migliore, ma ci accontenteremo se fosse come quest'anno".

Uno su tutti, e ci riferiamo a Cristian Zara, sicuramente di questi appuntamenti conserverà un ricordo indelebile: l'anno passato nella polivalente location dell'Expo si laureò campione Europeo, lo scorso 6 Dicembre è stato invece cinto del trofeo Intercontinentale. Ad aprire la serata di quel recente ma indimenticabile 6 Dicembre 2024, sono stati dei giovani pugili provenienti dalle più attive palestre Sarde: ovviamente la palestra che ha fatto gli onori di casa, l'Aurora di Calangianus, e poi poi giovani boxeur di Cagliari città e del suo hiterland, di Olbia, di Sassari e città e paesi limitrofi.

Particolare curiosità ed interesse ha destato tra i tanti presenti, l'incontro al femminile che ha visto combattere Laura Conti, dell'Aurora Calangianus, opposta a Carlotta Santoro, della Boxing Club di Uta. La vittoria ai punti è andata alla ragazza Gallurese, ma entrambe hanno dimostrato grande familiarità con questa disciplina, considerata dai più, esclusivamente al maschile. Un altro match che ha catalizzato l'interesse sia tra gli spettatori che gli addetti ai lavori è stato quello tra il portacolori Calangianese, Michele Ara e l'Olbiese, della Boxe Martellini, Antonio Fenu, che nella categoria youth kg.60, hanno dimostrato di aver raggiunto un alto grado sia tecnico che fisico.

La vittoria è andata, ai punti, a Michele Ara, al suo sesto successo di fila. Il maestro dell' Aurora Tony Orezzo sottolinea: «Tutti gli incontri hanno offerto a noi che li guidiamo spunti importanti che al ritorno in palestra torneranno utili per approfondire e dunque migliorare determinati movimenti ed atteggiamenti. Mi preme elogiare tutti, per la sportività e la grande correttezza che hanno portato sul ring".

Parlando di futuro, Orezzo apre un capitolo sulla prossima edizione del "Memorial Gesuino Sechi": “Siamo al lavoro per prepararlo per Marzo 2025, abbiamo intenzione, con il supporto del direttivo dell'Aurora e con l'amministrazione Comunale, di far fare a questa manifestazione un ulteriore salto di qualità: oltre al meglio delle palestre della Sardegna abbiamo intenzione di invitare palestre d'oltre Tirreno, per offrire agli appassionati un appuntamento ancor più competitivo”.

