Termina a Is Molas, l’anno golfistico regionale. Questa mattina, appena disturbata dalla nebbia, si è giocata la gara Last Chance, che da alcune stagioni accompagna soci e ospiti verso l’anno nuovo. Ed è stata proprio la battaglia tra giocatori di casa e provenienti dalla penisola, a tenere banco lungo le 18 buche Stableford per due categorie.

I risultati. Nel Lordo, Marco Barbieri (Crema, 31 punti) ha colto il bis dopo la vittoria della Coppa Santo Stefano. A difendere i colori del golf club di Pula, Francesco Onidi (1° netto 1a categoria, 37) e Marco Zago (1° netto 2a categoria, 38). Ai portacolori di Is Molas anche i due premi speciali. Con 34 punti, Nicoletta Pintor si è aggiudicata il primato tra le Lady, mentre Luca Andreoni si è imposto tra i Senior (36 il suo score). Il migliore tra gli juniores è stato Giovanni Arrica (Is Molas): il suo primato sarà valido per la ranking giovanile nazionale.

Domenica di nuovo in campo. La pausa, sul percorso di Is Molas, durerà appena un giorno. Già domenica si tornerà in campo per inaugurare il 2022, con il trofeo Wingolf Race to Portugal 2022, 18 buche Stableford per tre categorie.

