Tanta, tantissima gioventù anima la stagione 2021/2022 del campionato di Promozione. Alla linea verde crede la Gabetti Masters Sassari che, grazie anche alla collaborazione con il Basket 90, comincia a plasmare quelli che saranno i giocatori del futuro. Alla guida non poteva che esserci un giovane, preparato ed entusiasta coach, Luca Ruiu (classe ’96).

Voglia di crescere. La Gabetti Masters è una quasi esordiente nel torneo. Aveva già partecipato nell’anno chiuso in anticipo per Covid (2019/2020) e ora ci riprova, con risultati più che soddisfacenti. “Siamo partiti alla grande – esordisce Ruiu – anche grazie ai giovani arrivati in prestito dal Basket 90. Vogliamo integrare i giovani al gruppo e affrontare il campionato al meglio. Vorremmo non fermarci alla Promozione, ma proseguire nel progetto e inserire ogni anno dei giovani”.

Equilibrio. Il coach sassarese non ha dubbi sul tipo di campionato che si sta disputando, nel quale nulla si può dare per scontato. “A inizio stagione potevamo fare la D – afferma Ruiu – poi abbiamo valutato e la scelta è ricaduta sulla Promozione. È stata la scelta giusta; ogni partita è combattuta. È bello perché ci sono tante squadre e grande interesse. Nelle squadre avversarie sto notando che si stanno inserendo tanti giovani. Alla luce di questo la scelta di fare la Promozione è stata azzeccata, per obiettivi e crescita”.

“Corri e tira”. Un marchio di fabbrica, una scelta ben precisa e la volontà di portarla avanti. Quello che coach Ruiu vuole dalla sua squadra è grande intensità difensiva e tanti tiri. “Siamo una squadra giovane e piccola – conferma il coach sassarese – e questo profilo è ricercato; d’altronde lunghi ce ne sono pochi e sono già accasati. La nostra idea di gioco è quella di difendere a tutto campo e prendere tanti tiri. Infatti, anche i giovani che sono venuti da noi sono piccoli e non rallentano il gioco”.

Obiettivi. La volontà è quella di portare avanti un progetto a lunga scadenza, che vede al primo posto l’inserimento degli under nella struttura della prima squadra. “Facendo il campionato di Promozione – commenta Ruiu – è quello di inserire più giovani possibile. Vorremmo arrivare fino in fondo cercando di inserire sempre più ragazzi, facendo in modo che questi giovani siano protagonisti in campo nelle partite che contano. Speriamo di fare un buon campionato e vedere cosa si può fare l’anno prossimo, magari inserendo altri giovani”.

Quasi esordiente. Luca Ruiu, 26 anni, dopo la trafila dei campionati giovanili con Don Bosco Sassari, Terzo Tempo e Ploaghe, comincia ad allenare a 18 anni nel settore minibasket. Dopo una stagione alla Demones Ozieri, alla guida degli under 13, a 20 anni entra ufficialmente nel settore giovanile del Basket 90, allenando 3 gruppi under. A 22 anni entra a far parte del progetto Masters e diventa capo allenatore della squadra che da 2 stagioni partecipa al campionato di Promozione regionale.

