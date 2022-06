È la Gabetti Masters Sassari a vincere il girone Nord del campionato di Promozione regionale di basket. Nel girone Sud, invece, playoff al via nel prossimo weekend.

L’epilogo al Nord. La compagine sassarese si impone al termine della “Final Four” di Sassari, organizzata dalla stessa Gabetti Masters, dello scorso fine settimana. Successo più che meritato da parte del gruppo allenato da Luca Ruiu, alla luce di quanto visto, in particolare, nella seconda parte della stagione e, soprattutto, nei playoff. Nelle semifinali del sabato successi di Gabetti Masters, per 91-73 contro la Santa Croce Olbia, e Demones Ozieri, per 64-72 contro la Dinamo 2000. La domenica le finali. In quella per il 3°/4° posto vittoria di misura della Santa Croce sulla Dinamo 2000 (91-89). Senza storia, invece, la finalissima, con i padroni di casa della Gabetti Masters che travolgono la Demones per 102-56. Da segnalare la bellissima cornice di pubblico che ha accompagnato le 4 gare. Con la vittoria del torneo, la società sassarese ottiene anche il diritto a partecipare al prossimo torneo di serie D regionale.

Al via i playoff. Si chiude la regular season nel girone Sud. Al termine della lunga lista di recuperi, è il Carloforte a chiudere in testa alla classifica, appaiato al Sinis (ma con il vantaggio degli scontri diretti). Alle spalle il Jolly Dolianova e, a chiudere la parte alta della classifica, la Sulcis Spes Sant’Antioco. Chiudono tra le prime otto anche Su Planu, Condor Monserrato, Poetto e Spirito Sportivo Cagliari. Dal prossimo weekend i quarti di finale, che si disputeranno in gara secca, in casa della miglior classificata. Ecco gli accoppiamenti: Carloforte – Spirito Sportivo; Sulcis Spes – Su Planu; Jolly Dolianova – Condor Monserrato; Sinis – Poetto.

