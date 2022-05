La Supercoppa è stregata per la Ferrini: a Roma vince il Bra. In campionato continua la serie dell’Amsicora che vince a Reggio Emilia, mentre il Cus Cagliari fa suo in volata il derby con la Juvenilia Uras.

Supercoppa. Dopo la squadra femminile, battuta dall’Argentia, anche il team maschile della Ferrini cede il passo. Il Bra ha vinto 5-1 il match disputato a Roma, epilogo e sigillo della stagione 2020-21. Punteggio severo perché i cagliaritani hanno giocato una partita a viso aperto. Sulla loro strada c’era il Bra che ha agito di rimessa e in contropiede, e un portiere, Padovani, che con le sue parate ha certamente indirizzato la partita. Sul 3-0 per i piemontesi una rete di Sulanas ha riacceso una timida speranza, subito spenta dalla quarta rete del Bra.

A1 Maschile. L’Amsicora non si ferma più. Ha vinto 4-2 a Reggio Emilia contro Città del Tricolore. E’ la sesta vittoria di fila che sancisce la qualificazione matematica alla Top Level della prossima stagione. Il secondo posto e i playoff sono invece distanti appena un punto. Tra le due squadre era uno scontro diretto decisivo per entrambi gli obiettivi. L’Amsicora ha subito messo le cose in chiaro con le reti di Hassan e Camba nel primo quarto, e il tris dello stesso Hassan nella seconda frazione. Gli emiliani tentano tentano di riaprire la partita, ma tra loro due reti c’è la quarta segnatura di Ibba.

Nel girone A il Cus Cagliari ha vinto 2-1 il derby con la Juvenilia Uras. Universitari subito avanti con Pischedda, la Juvenilia si accende dopo il riposo lungo. Impegna il numero uno avversario Distinto, sbaglia qualche occasione favorevole, infine pareggia con Aguilera. Ma a due minuti dalla fine Gadelkarim conquista e realizza un corto che regala la vittoria al Cus.

Pioggia di reti al “Maxia” tra HT Sardegna e Cus Padova che pareggiano 5-5. Veneti sempre avanti e raggiunti sino al 3-3, poi l’HT Sardegna sorpassa e quando sente vicina la vittoria viene beffata allo scadere quando Padova trasforma un corto. A segno Paziuk con una doppietta, Cancedda, Laconi e Serra.

Le Classifiche

Girone A: Tevere Roma 36, Bra 35, Butterfly Roma 30, Bonomi 27, Cus Cagliari e HT Bologna 15, Cus Padova 14, Juvenilia Uras e HT Sardegna 7.

Girone B: Ferrini 35, Bondeno 31, Amsicora 30, Città del Tricolore e Valchisone 25, Lazio 18, Cus Pisa 8, HC Roma 5, Adige 3.

