L’intreccio tra recuperi e ultima di andata caratterizza la giornata della serie A1 maschile, in programma sabato. Una sfida su tutte, Ferrini-Città del Tricolore, la prima del girone B contro la seconda, recupero del quarto turno. Allora, il 30 ottobre scorso, la partita non venne giocata perché le difficoltà dei collegamenti aerei non consentirono agli emiliani di arrivare in tempo a Cagliari. Il calendario assegna alla squadra di Reggio Emilia un turno di riposo. Per consentire il recupero, il match tra HC Roma e Ferrini, in programma nella capitale è stato rinviato al 3 aprile, ventiquattro ore dopo Ferrini-Cus Pisa, a Cagliari. Comunque l’atteso scontro al vertice finalmente si gioca.

L’Amsicora, che insegue le due sfidanti, guarda con interesse come andrà a finire. La trasferta di Bondeno non è tra le più comode, anche se gli avversari sono distanti dalle prime hanno vinto tre partite e da sconfitti hanno sempre dato grattacapi.

Girone A. C’è il derby Juvenilia Uras – HT Sardegna, in questo caso la sfida è tra le ultime due della classifica. Per l’indisponibilità del Comunale di Uras si gioca allo stadio Amsicora. Poco distante, al “Loddo”, a sa Duchessa, il Cus Cagliari tenta di scalare la classifica. Se batte l’HT Bologna lo sorpassa al sesto posto.

Serie A1 femminile. Domenica una giornata che potrebbe rimescolare la carte nella mischia d’alta classifica. C’è la capolista Lorenzoni di scena al “Maxia” contro la Ferrini, è il recupero della seconda giornata. Un fatto è certo, le ragazze di Maria Alacid tengono in apprensione qualunque avversaria. Occasione propizia per l’Amsicora, seconda in classifica. A Ponte Vittorio arriva il San Saba, ultimo. Ma non c’è nulla di scontato. Domenica scorsa le cagliaritane hanno vinto nella capitale a spese del Butterfly, le romane hanno dato segni di risveglio imponendo il pari al Valverde.

