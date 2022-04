Con le partite della terza giornata della serie A1 maschile, domani, e gli anticipi di domenica, la classifica della Ferrini e dell’Amsicora potrebbe ridefinirsi, e in meglio. Due partite, e sei punti in palio, che consentirebbero di consolidare la fuga della Ferrini e rimettere in gioco l’Amsicora nella corsa verso la Top Level, riservata alle prime quattro del girone.

La tre giorni hockeystica si concluderà lunedì a Roma, con Ferrini e Argentia che si contendono la Supercoppa femminile.

A1 Maschile. Il girone B è in fermento. Al “Maxia” sulla strada della capolista Ferrini c’è il Valchisone, terzo in classifica. E’ una di quelle partite che incidono sul resto del torneo. A Ponte Vittorio l’Amsicora trova l’Hockey Roma, formazione in caduta libera dopo cinque sconfitte di fila. Domenica mattina si torna in campo. Ferrini e Hockey Roma anticipano il match dell’ultima giornata, quando la squadra cagliaritana sarà impegnata nelle Coppe Europee, a Copenaghen. Amsicora e Valchisone anticipano invece la gara in calendario alla sesta giornata. E anche questa sarà una partita dove la squadra di Tisera non può sbagliare.

Nel girone A, a distanza di due settimane nuovamente di fronte Bra e HT Sardegna, stavolta si gioca in Piemonte. A Ponte Vittorio la Juvenilia Uras tenta di porre fine alla striscia negativa, il Cus Padova non è avversario di prima fascia. Ci prova anche il Cus Cagliari, al “Loddo”, con la consapevolezza che con il Bonomi, quarto in classifica, non sarà facile. Cus Cagliari e Cus Padova tornano in campo domenica nell’anticipo della quinta giornata.

A1 Femminile. Domenica l’Amsicora scene in campo nella nuova veste di capolista solitaria. Il Torino fa meno paura rispetto all’andata, ed ha rallentato il passo. C’è da vendicare l’unica sconfitta della stagione, quando all’andata le piemontesi vinsero 4-0.

Due giorni romani per la Ferrini. Domenica sfida con il San Saba, ultimo con appena due punti, frutto di due pareggi (uno nel match di andata a Cagliari). Per continuare la corsa verso la Top Level c’è un solo risultato. Lunedì si assegna la Supercoppa. Argentia e Ferrini di fronte, come nell’ultima finale di Coppa Italia, terminata 2-2 e vinta dalle lombarde agli shoot out. L’Argentia si era appena laureata campione d’Italia. E nella Ferrini trova sempre un osso duro.

