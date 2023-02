La Ferrini Delogu Legnami si è aggiudicata per 55-80 il recupero della sesta giornata della C Silver di basket, giocato ieri sera a Elmas, e ha consolidato il primato in classifica.

A una gara dal termine della fase a gironi del torneo, ai quartesi basterà vincere il prossimo match in casa del Cus Sassari per rimanere in vetta indipendentemente dal risultato dell’incontro tra Il Veliero Calasetta e il Sant’Orsola, a lungo capolista del massimo campionato sardo.

Il commento del coach. “Era una partita da affrontare con la giusta mentalità perché era un recupero infrasettimanale giocato alle 21 in cui noi ci giocavamo gran parte della stagione e la prima posizione: vincendo a Elmas e poi in casa del Cus ci classifichiamo primi”, ha sottolineato il coach della Ferrini, Daniele Cocco.

“Siamo partiti con un po’ di difficoltà a livello difensivo, soprattutto sui pick and roll e sugli aiuti difensivi, mentre in fase difensiva stavamo attaccando bene. All’intervallo abbiamo raddrizzato la difesa, siamo usciti bene dallo spogliatoio e abbiamo dettato noi i tempi della partita sia offensivamente sia difensivamente. Così siamo riusciti a dare lo strappo giusto nel terzo quarto, divario che poi è aumentato nel quarto quarto. È stata una partita difficile, molto sporca e fisica, con tanti contatti, ma siamo riusciti a strappare la vittoria. Sapevamo che quello di Elmas non era un campo facile, così come non è mai facile un recupero di martedì alle 21, perché i giocatori sono reduci da una giornata lavorativa e quindi si tratta di un dispendio di energia doppio, ma siamo stati molto bravi e siamo riusciti a sfruttare tutte le rotazioni, compresi i classe 2005. Adesso la testa va all’ultima gara col Cus, l’obiettivo è andare a vincere in casa degli universitari perché vogliamo mantenere il primo posto”.

Manitech Elmas - Ferrini Delogu Legnami 55-80

(19-25 / 35-38 / 45-59)

Manitech Oratorio Basket Elmas: Sanciu S. ne, Carrucciu 16, Oppo, Secci, Podda 3, Schintu 2, Serra 11, Boetti, Vadilonga, Ibba 2, Sanciu F. 21, Piga. Allenatore Marco Benucci.

Ferrini Delogu Legnami: Gaspardini ne, Graviano 30, Saba 10, Alfonzi, Putignano 29, Pedrazzini 1, Fois 3, Salone 4, Paddeo, Marras 3. Allenatore Daniele Cocco .

Arbitri: Frau e Mulas.

