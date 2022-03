L’ultimo intenso weekend di gare della C Silver ha confermato che, per il momento, un’anti-Ferrini, non c’è. Sabato, sul parquet di via Pessagno, la Delogu Legnami ha centrato il quattordicesimo successo consecutivo superando la vicecapolista Esperia con un netto 63-88 dopo avere raggiunto anche un eloquente +40 dopo l’intervallo lungo. A trascinare i biancoverdi, privi di coach Buffa e Putignano, out causa Covid, sono stati i soliti Salone, top scorer assoluto del fine settimana con 26 punti, Graviano, Pedrazzini e Samoggia, a referto con 19 punti.

Se i quartesi, che mercoledì alle 20 recupereranno il match interno con la Sef Torres, hanno consolidato un primato che la matematica aveva già certificato da alcune settimane, il secondo posto è invece diventato terra di conquista del Sant’Orsola, che complice lo stop dell’Esperia e il brillante successo per 88-78 nel derby di venerdì con la Sef Torres, ha agganciato i cagliaritani a quota 20.

A Sassari, successo importante del Cus sul Veliero Calasetta, battuto 72-61 dai turritani, che hanno trovato l’abbrivio nella ripresa grazie anche ai centri di Dellacà (17) e Langiu (21).

Nel posticipo della domenica sera, l’Uri ha ritrovato vittoria e sorriso sconfiggendo per 61-45 una buona Olimpia, che ha ceduto il passo solo nell’ultimo quarto dopo essere arrivata al giro di boa avanti 29-30 e alla mezz’ora sotto 46-42. I cagliaritani, nonostante i 18 punti di Passa, hanno rinviato ancora l’appuntamento col primo successo stagionale, mentre il Buk ha saputo capitalizzare al meglio il lavoro e canestri del trio formato da Langiu (15), Spanu (12) e Fadda (14).

© Riproduzione riservata