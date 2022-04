Sono due le notizie più rilevanti del weekend infuocato della C Silver di basket. La prima è la terza sconfitta della Ferrini Delogu Legnami, battuta 83-74 dal Veliero Calasetta nella gara d’esordio del nuovo coach Marco Sassaro, appena arrivato a Quartu. La seconda è la vittoria dell’Olimpia, che ha battuto il Cus Sassari per 62-74 e ha interrotto un digiuno di successi durato due anni.

Sul parquet dei tabarchini, la capolista è stata avanti fino all’intervallo lungo (38-44), poi la squadra di coach Danilo Magiera è riuscita a chiudere la terza frazione in vantaggio per 61-55 e ha archiviato la gara con una vittoria per 83-74, complici anche i 16 punti a testa di Barreiro, Werlich e Zucca e i 14 di Pipiciello. La Ferrini ha risposto coi soliti Putignano (18), Samoggia (13) e Salone (16), ma non è bastato e ora toccherà all’esperto coach Sassaro studiare la cura giusta per una corazzata in crisi di risultati.

La vice capolista Esperia, intanto, ha avuto vita facile contro la Sef Torres, che in via Pessagno si è arresa ai granata di coach Federico Manca, usciti dal campo con in tasca un netto 75-39.

A segno anche il Sant’Orsola, che a Sassari ha superato l’Antonianum 87-73 trascinato da un ottimo Francesco Tola, decisivo in difesa e in attacco, e dai canestri di Casula, Cordedda, Basoli, Antonio Piras e Federico Tola. Agli ospiti non è bastata, invece, la prestazione di Jordan, nomen omen, a referto con 26 punti.

Nel successo in trasferta siglato dall’Olimpia di coach Alessandro Sulis in casa del Cus Sassari, spiccano i 18 e punti di Emilio Sechi. Come anticipato, per i Pumas si tratta del primo successo in due stagioni, una soddisfazione che ripaga tante prestazioni comunque positive in cui tuttavia non erano riusciti a capitalizzare nonostante i propri sforzi.

