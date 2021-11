La Ferrini chiude in testa alla classifica la prima fase della serie A1 maschile di hockey su prato. Con la vittoria sul Bondeno per 4-3 e il primato in solitaria del girone B non poteva esserci migliore esordio stagionale al “Maxia”.

In controllo. Stavolta, anche se il punteggio finale non si discosta dai precedenti, non c’è stato l’affanno della rimonta finale, la squadra cagliaritana ha acceso la freccia nella terza frazione e da quel momento ha controllato la partita. Vantaggio iniziale di Rodriguez, il Bondeno pareggia su corto e all’inizio della seconda frazione passa in vantaggio su rigore.

Ojeda sugli scudi. Inizia l’ennesima rincorsa, condotta da Ojeda che segna due reti, una poco prima del riposo, la seconda dopo un palo del Bondeno. La Ferrini gioca più rilassata e segna nell’ultimo quarto con Ponce, ma sul 4-2 si rilassa. Il Bondeno batte tre corti, il primo è parato da Sorrentino, il secondo colpisce il palo, l’ultimo va a segno, ma mancano ormai tre secondi alla fine.

Niente da fare per Juvenilia e HT Sardegna. Nel girone A la Juvenilia Uras tiene testa alla capolista Tevere ma viene battuta 3-2. Fatali due reti subite nei primi minuti, immediata la rete di Bautista Traficante che riapre la partita. Terza rete romana, poi Mura segna su corto e tiene vive le speranze, ma il pari non arriva.

Quinta sconfitta consecutiva per l’HT Sardegna, sconfitta dal Butterfly Roma per 4-1. Il vantaggio iniziale di Tosin aveva illuso, ma la reazione avversaria non ha lasciato scampo alla squadra di Cuccu.

