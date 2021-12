Ancora una brusca frenata per la capolista Ferrini Cagliari. Si è giocata oggi la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza. I cagliaritani sono stati battuti dalla Nuorese: 0-3. Le reti di Cocco (doppietta) e del neo acquisto Scioni.

A Villa San Pietro il Monastir ha travolto (0-4) e sorpassato in classifica il Sant’Elena. Da segnalare la doppietta di Fangwa.

La Villacidrese espugna (1-3) il campo della cenerentola Li Punti. Per gli ospiti reti di Corda, Angheleddu e Paulis. Inutile il gol di Borrotzu per i biancoblù. Finisce in parità (1-1) tra Arbus e Budoni. Preziosi successi in chiave salvezza per Idolo e Porto Rotondo rispettivamente con Asseminese e Guspini. La squadra di Arzana si è imposta 3-0 con marcature di Manca, del bomber Nieddu e di Cocco. Il Porto Rotondo di Marini ha vinto tre a due con reti di Mulas e Murgia (doppietta). Per il Guspini a segno Fadda e Nahuel.

Rinviate causa Covid Castiadas-Bosa e Ilvamaddalena-Ossese.

E’ in corso Taloro-Ghilarza.

