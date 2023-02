La sconfitta casalinga subita dalla Fermana potrebbe costare la panchina a Roberto Occhiuzzi.

Dopo l’undicesimo kappaò in campionato, l’avventura all’Olbia dell’allenatore calabrese sembrerebbe arrivata ai titoli di coda. Se ne saprà di più nelle prossime ore, magari domani, dopo la conferenza stampa del direttore sportivo Tomaso Tatti, che farà un bilancio sul mercato di riparazione. Presentando, magari, anche il nuovo tecnico.

I risultati non supportano Occhiuzzi, che ieri sera, nell’infrasettimanale valido per la 6ª giornata di ritorno di Serie C, ha visto crollare la sua squadra sotto i colpi della formazione marchigiana, a segno al “Nespoli” 4-2. A differenza di altre volte, i bianchi sono mancati anche nella prestazione. Ed è a questo punto che la società potrebbe decidere di cambiare guida tecnica.

A 13 giornate dalla fine della stagione regolare la salvezza diretta è ancora possibile, ma urge una sterzata per levarsi dalla zona retrocessione, dove i galluresi occupano il terzultimo posto con 20 punti. Frutto di undici sconfitte, altrettanti pareggi e appena 3 vittorie.

Sabato l’Olbia è attesa in casa del Fiorenzuola, in corsa per i playoff ma pur sempre reduce da 6 sconfitte nelle ultime sette giornate. Un brutto cliente, che i bianchi dovranno affrontare con nuove motivazioni. Nella consapevolezza che quelle coinvolte finora non funzionano.

© Riproduzione riservata