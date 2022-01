Prima gara dell'anno per la DinamoLab, impegnata domani alle 16 sul campo del Santo Stefano, capolista a punteggio pieno nel girone B della Serie A di basket in carrozzina. La squadra sassarese ha goduto di qualche giorno in più di vacanza, complice il turno di riposo dello scorso weekend.

Il coach Massimo Bisin presenta la gara: “Iniziamo subito il 2022 con una bella sfida interessante contro una delle migliori del campionato, siamo molto curiosi di tornare in campo. Ci stiamo allenando bene, con intensità”.

Dovrebbe esserci il debutto in maglia Dinamo di Billy Bridge, giocatore inglese approdato in Sardegna nel mese di dicembre. “C’è grande curiosità di vedere come Billy possa cambiare la squadra: è chiaramente una pedina importante del nostro sistema e sono sicuro ci darà un apporto sostanziale anche in termini di crescita”.

Resta ancora fermo invece il Gsd Porto Torres, perché dopo il turno di riposo nel girone A, è saltata la trasferta a Reggio Calabria a causa della positività di alcuni giocatori calabresi, che già nel precedente turno ha costretto al rinvio della gara contro i campioni d'Italia di Cantù.

