Vietato pensare che la vittoria dell'andata avrebbe potuto essere ben più larga del 60-54 finale, visto che al 35' Sassari era a +18. Domani sera ad Alcantarilla la Dinamo Women cerca l'impresa contro la quotata Hozono Global Jairis. Per accedere al Lats 16 dell'Eurocup femminile (gli ottavi) la formazione di Restivo deve vincere o perdere con scarto inferiore ai 6 punti.

Le spagnole tireranno di sicuro meglio da tre (2/19 al PalaSerradimigni) e hanno nella lunga Bertsch e nell'esterna Holesinka due trascinatrici.

Sassari è approdata in Spagna direttamente da Sesto San Giovanni, dove ha perso nettamente col Geas in una gara dove già nel secondo tempo ha pensato probabilmente più alla coppa europea. Sarà fondamentale l'apporto di Diallo, un po' in ombra nelle ultime uscite, per alternarsi con Begic, o giocare anche insieme, nella difesa dell'area.

