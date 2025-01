La Dinamo Women cerca di andare oltre gli acciacchi per ritrovare la vittoria. Sabato alle 15 è di scena Tortona, quinta forza della A1 femminile. E' la prima delle due gare al PalaSerradimigni separate però dalle tre settimane di pausa del campionato. La squadra sassarese è scivolata fuori dai playoff scudetto dopo le tre sconfitte di fila.

Il play Chiara Grattini presenta il match: “E’ come una finale, l’ultima prima di una pausa, sappiamo che è difficile, anche loro arrivano da qualche sconfitta di fila. Finora siamo andate meglio in Eurocup, forse perché lì sono gare da dentro o fuori e quindi aumenta l'adrenalina. Ormai però anche in campionato le partite sono come delle finali, quindi speriamo scatti l'adrenalina giusta”.

La Dinamo Women si presenta ancora priva della lunga Begic e prova a recuperare la guardia Taylor, reduce da un problema fisico che l'ha tenuta ferma. Magari non sarà in grado di stare in campo a lungo, ma anche 10-15 minuti possono essere importanti per avere una rotazione a otto giocatrici.

All'andata vittoria delle piemontesi per 71-61.

© Riproduzione riservata