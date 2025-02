Il 2025 resta maledetto per il campionato: la Dinamo Women viene superata in casa dal Tortona, 59-63. È l’ottava sconfitta di fila per la squadra sassarese che falcidiata dagli infortuni (mai vinto senza Begic) vede ridotte al lumicino le possibilità di agguantare i playoff dello scudetto di basket femminile.

Gara equilibratissima: Carangelo segna subito 5 punti, c’è anche Taylor ma le vengono fischiati tre falli in 7 minuti. Le ospiti vanno avanti grazie ai tanti liberi concessi: 12-16 al 9’. La Dinamo Women reagisce con Natali che a cavallo tra primo e secondo quarto segna 7 punti per il +3. La mano dall’arco si raffredda, Tortona si rifa sotto e sorpassa con due contropiede, poi allunga sino al 26-37 del 19’ con Fontaine e Penna.

Nel terzo quarto Sassari sbaglia molto al tiro e si regge solo sulle iniziative di Carangelo, ma non bastano per riaprire la partita, anche perché Tortona da tre è letale con Penna e scappa via: 37-49 al 29’. Toffolo e Carangelo da tre rosicchiano qualcosa: 44-51 l’ultimo parziale.

Nell’ultimo quarto si scuote Taylor e insieme a Natali riapre la gara: 53-55 al 35’. È anche parità con due liberi di Pastrello al 38’ ma Fontaine la chiude con 4 punti di fila che la portano ai 17 personali.

Nella squadra di casa 19 punti per Carangelo.

