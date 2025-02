La sconfitta nell'andata dei quarti di Eurocup femminile va smaltita sia fisicamente, sia psicologicamente, perché domenica si torna in campo. La Dinamo Women ospita l'Alpo domenica al PalaSerradimigni con inizio alle 16.

La squadra sassarese è scivolata al penultimo posto dopo otto sconfitte consecutive, mentre le venete sono ultime con una sola vittoria.

La formazione di Restivo punta alla prima vittoria nel 2025 che serve sia a staccare definitivamente l'avversaria, sia a risalire la classifica.

Il coach Antonello Restivo spiega: «Sappiamo quanto sia importante riprendere la marcia in campionato, giochiamo l’ultima parte di stagione per dare tutto e arrivare più in alto possibile, centrando i playoff. Abbiamo alle spalle lo sforzo fatto con Ferrol, ma sono sicuro che le ragazze intrepreteranno al meglio il match contro Alpo».

All'andata vittoria di Dinamo Women per 76-67 con 26 punti di Taylor e 15 di Toffolo, ma anche 8 punti e 10 rimbalzi di Begic, che resta ancora in dubbio, mentre Pastrello non ha ancora recuperato dall'infortunio. Le avversarie non hanno più Ostojic e Mathias, ma schierano la lunga nigeriana Ngozi e la finlandese Tulonen, la più pericolosa in attacco insieme alla guardia Frustaci.

© Riproduzione riservata