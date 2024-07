Dopo il pivot spagnolo Umo Diallo Dieng, un'altra nuova straniera per la Dinamo Women: ha firmato Shaylee Gonzales, play-guardia statunitense di 24 anni, 178cm di altezza, proveniente dal Texas College. Debiuttante in Europa, la giocatrice è impegnata in Messico con il Correcaminos che è arrivato per la prima volta alle semifinali del campionato. Gonzales ha tenuto finora media di 16 punti, 5,3 rimbalzi e quasi 2 assiste vincendo il premio come giocatrice rivelazione della LNBP Feminil.

Lusinghiero il cammino di Gonzales nella high school dove è stata nominata Gatorade Player of the Year e al collegedove ha vinto il titolo di Big 12 Newcomer of the Year.

Il coach Antonello Restivo descrive Gonzales: “Eravamo a caccia di una giocatrice che potesse giocare da guardia e playmaker e Shaylee è la giocatrice perfetta. Si è distinta nel prestigioso Austin Texas, che ha prodotto ottime giocatrici come la nostra ex Joyner Holmes. Siamo sicuri che il suo entusiasmo da rookie, sarà benzina fondamentale per il nostro motore. Allo stesso tempo siamo consapevoli che dovremo aiutarla ad adattarsi e ci vorrà del tempo. Ma non è un problema”.

