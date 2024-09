“Siamo l'unica squadra che non mai steccato la qualificazione” ricorda Antonello Restivo, coach della Dinamo Women che mercoledì sera ha ottenuto il pass per la Eurocup femminile. Una bella carica per affrontare l'Opening Day di Genova dove si dispuano tutte le gare della prima giornata della A1 femminile.

La squadra sassarese scenderà in campo domenica alle 18.15 per affrontare Campobasso: E' una squadra molto aggressiva, che non ama aumentare i possessi, gioca molto ragionato. L’anno scorso sono arrivate quarte e probabilmente lotteranno per quella posizione o per migliorarla”.

La gara contro il Giannina ha portato come buona notizia il debutto dell'alapivot Begic, fondamentale nel gioco che intende impostare coach Restivo: “Abbiamo fatto una squadra diversa, che cerca più la profondità e con Begic insieme a Diallo o Toffolo cercheremo di più il gioco alto basso tra le due lunghe”.

