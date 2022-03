Obiettivo minimo: difendere il decimo posto, pole position dei playout salvezza. Obiettivo massimo: agguantare il nono posto che vale la permanenza diretta nella A1 femminile. Mercoledì il PalaSerradimigni ospita alle 20.30 il recupero della quindicesima giornata: la Dinamo ospita il San Martino di Lupari. Decima conto settima.

Le biancoblù di Restivo sono reduci da due sconfitte: preventivata quella contro la vice capolista Lucca, inopinata quella precedente maturata negli ultimi secondi a Faenza. Si spera che Sassari abbia eliminato le scorie di quello stop e che sia in buone condizioni l'americana Lucas, reduce da un infortunio a una caviglia.

Il San Martino è reduce invece dal successo in volata sul Costa Masnaga per 71-69.

All'andata successo netto della squadra padovana per 97-72 con ben sei giocatrici in doppia cifra. La Dinamo dovrà rispondere con una convincente prestazione di squadra per avere ragione dell'avversaria, riprendendo il filo di quella crescita mostrata a febbraio.

