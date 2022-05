Vittoria scontata, senza brillare ma anche senza correre troppi rischi. Al PalaSerradimigni Sassari batte la retrocessa Cremona per 98-82. La vittoria consolida il sesto posto. Peccato che vincano anche Venezia e Tortona, rendendo difficilissimo migliorare la griglia playoff.

Sulla gara, poco da dire. Cremona senza gli infortunati Pecchia e Spagnolo, e senza il play Cournooh, andato in A2 a Scafati.

Il Banco inizia con tre triple a firma differente (Burnell, Kruslin e Robinson) e poi inizia a colpire da sotto con Bilan e Burnell: 16-8 al 4'. Ma la difesa biancoblù è troppo morbida (primo fallo dopo 7') e Cremona riesce a rientrare e persino a sorpassare con bomba di Juskevicius: 21-22 al 9'.

Cremona gioca in quintetto con due classe 2004, Gallo e Zacchigna, la Dinamo riprende quota e porta il distacco in doppia cifra: +11 al 14' con la seconda tripla dall'angolo di Treier.

La squadra sassarese può concedersi il lusso di giocare qualche minuto con un quintetto senza pivot, anche perché Treier ha mano calda (11 punti) e Logan in contropiede ritocca il massimo divario: 49-34 al 16'. Il sempiterno Poeta spiega ancora basket e riduce: 51-42 al 19'. Al riposo il Banco è avanti di 10 lunghezze, ma ha anche concesso 44 punti agli ospiti.

Nel terzo quarto due fiammate di Robinson per il nuovo +15, ma Cremona non smette di giocare neppure quando sul 63-53 esce Poeta zoppicando. Anzi, lo juniores Gallo riavvicina gli ospiti (63-57 al 25') costringendo Bucchi a chiamare time out.

Due triple di Kruslin tolgono Sassari dall'imbarazzo, poi si sblocca Bendzius e finalmente il vantaggio è consistente: +18 al 29'.

L'ultimo quarto prosegue con intensità media. Logan per il +20. Robinson rimpingua il tabellino, Cremona mette tre junior in campo, al 38' coach Bucchi mette Luca Sanna, classe 2003, invocato dai tifosi già da qualche minuto e il ragazzo risponde con 3/3 dalla lunetta.

I tabellini

Sassari: Sanna 3, Bilan 11, Logan 11, Robinson 18, Kruslin 9, Gandini ne, Devecchi, Treier 11, Burnell 10, Bendzius 6, Gentile 10, Diop 9. All. Bucchi.

Cremona: Agbamu 4, Dimè 10, McNeace 12, Gallo 8, Poeta 8, Errica 2, Kohs 12, Tinkle 10, Zacchigna 2, Galli 3, Juskevicius 11. All. Galbiati

