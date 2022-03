Rialza la testa la squadra sassarese che ieri al PalaSerradimigni ha superato il San Martino di Lupari 89-79 e si rilancia all'inseguimento della salvezza diretta nella serie A femminile. Se si pensa che all'andata il San Martino si era imposto di 25 punti si capisce come Sassari sia riuscita ad annullare il divario tecnico.

Immensa la lunga Jessica Shepard che ha dato vita a un grande duello contro Kelley: per l'americana di casa 36 punti e 24 rimbalzi, ma ottime anche Orazzo e Moroni.

Parte forte Sassari che difende benino ma soprattutto attacca meglio: tutte e cinque le giocatrici del quintetto vanno a segno nel primo quarto: 17-8 al 7'. Il tentativo di rientro delle ospiti viene spezzato dalle due triple di Orazzo. Tra le venete solo la statunitense Kelley riesce a dare fastidio e prova a riaprire il match: 29-26 al 13'. Esce Shepard per rifiatare e il San Martino trascinata da Kelley impatta e sorpassa: 33-34 con l'americana che chiude il primo tempo a 21 punti. La Dinamo fatica in attacco anche perché Mitchell marca spietatamente Lucas (1/6 al tiro) e da fuori realizza il +5: 37-42 al 19'. A due secondi dal riposo Shepard sorpassa e segna anche il libero aggiuntivo: 46-44.

Nella terza frazione Restivo usa anche la difesa a zona. la partita si fa più dura e anche un po' convulsa con diversi errori da entrambe le parti. Resta incerta la gara e bellissimo il duello tra Shepard e Kelley: nel 62-60 dell'ultimo parziale 28 punti per l'americana di casa e 29 per quella ospite. Nell'ultimo quarto la zona di casa diventa ancora più mobile e in attacco si sblocca Lucas che promuove un allungo importante: +9 e poi +13 con Shepard al 36', 83-70. Le venete provano a rientrare ma la Dinamo resta lucidissima.

Il tabellino

Sassari: Orazzo 15, Dell'Olio, Moroni 10, Arioli ne, Patanè ne, Mitreva ne, Kaleva ne, Skoric 8, Shepard 36, Lucas 18, Pertile 2. All. Restivo.

San Martino di Lupari: Kelley 34, Guarise 11, Filippi, Milazzo 6, Pilabere 2, Pastrello 10, Mitchell 16, Varaldi ne, Arado ne, Peserico ne. All. Serventi.

