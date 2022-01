Due vittorie, una serie di risultati inaspettati delle concorrenti ed ecco che la squadra sassarese è passata dalla delusione e paura dopo la sconfitta di Cremona alla speranza di accedere alla Coppa Italia.

La bagarre. Nell'ingarbugliatissima situazione della serie A che vede ben otto squadre racchiuse nello spazio di due punti, sono ben sei casi su otto (75%) che vedono i biancoblù di Bucchi agguantare l'ottavo posto. Certo, vuol dire incontrare nei quarti Milano, che comunque non è più imbattibile, come ha ribadito anche Pesaro vincendo al supplementare domenica.

La speranza e gli intrecci. Per semplificare il discorso va detto che la presenza o meno di Treviso negli arrivi a pari merito è ininfluente per il Banco, che ha battuto i trevigiani.

Diverso il discorso con Brindisi, che deve recuperare il match con Napoli (mercoledì) e Brescia che ospita Pesaro giovedì.

La Dinamo è qualificata alla Coppa Italia se vincono Brindisi e Brescia, oppure se vince solo Brindisi, o anche se vince solo Napoli. Non può però migliorare l'ottavo posto perché paga la sconfitta con Brescia quasi sempre, salvo quando è prima nella classifica avulsa insieme a Reggio Emilia e Brescia, perché in quel caso gli emiliani sono settimi per migliore differenza canestri e Sassari la spunta sui bresciani per un centesimo nel quoziente canestri.

© Riproduzione riservata