La vera Dinamo si vede solo nell'ultimo quarto. Troppo poco per recuperare il -28. Il Geas espugna il PalaSerradimigni di 12 lunghezze (73-85 il finale) e infligge un duro colpo alle speranze delle sassaresi di entrare tra le prime otto. Le ospiti del tecnico cagliaritano Cinzia Zanotti hanno fatto una partita a ritmi altissimi per tre quarti, con Sassari che non è riuscita a reggere l'intensità nelle due metà campo e ha cercato troppo le americane in attacco.

Recuperata dal Covid il centro Shepard, la Dinamo si presenta con la sola assenza dell'infortunata Arioli, il Sesto è senza il pivot statunitense Graves, infortunata. Approccia la gara meglio il Geas, difesa aggressiva e tanta rapidità in attacco: 0-6 e poi dal 12-12 piazza un break di 12-2 che le consente di andare sopra di 10 punti: 14-24 con Raca e Crudo protagoniste. Nella Dinamo invece Shepard risente del breve stop per Covid e ha brutte percentuali da sotto: 2/10.

L'americana di casa scalda la mano nel secondo quarto, ma calano le percentuali delle compagne: Lucas chiude il primo tempo con 3/14. Anche il Geas diventa impreciso però ruota più giocatrici, resta reattiva e in contropiede Crudo allarga il divario: 25-42 al 18'. Sassari non si ritrova, il gioco è troppo sbilanciato sulle americane (32 tiri sui 38 totali) mentre la formazione ospite difende, ruba palloni e corre: -23 poco prima del riposo.

Al rientro sul parquet il tema non cambia: la Dinamo è meno reattiva e finisce a -28 al 25' sotto i colpi del trio Gwatheney-Raca-Crudo. La difesa a zona consente di recuperare qualche pallone, ma l'attacco spreca qualcosa di troppo e il distacco resta importante: 39-61 al 28'.

Nell'ultima frazione la Dinamo gioca più di squadra, segnano Moroni e Skoric (tripla più libero) e il distacco viene ridotto: -17 al 34'.

Il tabellino

Sassari: Orazzo 5, Dell'Olio 2, Moroni 10, Arioli ne, Patanè ne, Mitreva ne, Kaleva ne, Skoric 8, Shepard 23, Lucas 25, Pertile. All. Restivo.

Sesto S. Giovanni: Dotto 5, Raca 20, Fietta 2, Crudo 15, Merisio, Panzera 10, Valli ne, Trucco 8, Ercoli, Gwathmey 25 All. Zanotti.

