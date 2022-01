A Empoli la squadra sassarese ha stabilito un doppio primato personale: la prima volta oltre i 100 punti nella A1 femminile (103-64) e il numero di vittorie in campionato. Con quella ottenuta in Toscana sono 5 i successi, contro i 4 ottenuti nell'anno da matricola.

L’obiettivo. In questa stagione la salvezza senza passare per i playout è obiettivo alla portata della squadra di Restivo. Non solo, ora la Dinamo è nona, a sole due lunghezze di ritardo dai playoff: a 12 punti ci sono la settima, il San Martino di Lupari che ha le stesse gare (12) e il Sesto San Giovanni che ha una partita in più e deve recuperare quella del PalaSerradimigni.

I prossimi impegni. La Dinamo è attesa ora da un triplice impegno in otto giorni: domenica alle 14 arriva al PalaSerradimigni il Campobasso, formazione che occupa il sesto posto, mentre martedì alle 18, altra gara casalinga, contro la vice capolista Ragusa (uno dei recuperi) alla quale renderà visita domenica. Riuscire a ottenere anche un solo successo contro simili avversarie, significherebbe che quest'anno Sassari può davvero ambire a disputare per la prima volta nella sua storia i playoff per lo scudetto femminile.

