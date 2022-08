Dieci giorni di lavoro con la squadra al completo (escluso l'infortunato Treier) e sabato alle 20.30 la prima partita del pre-campionato, a Oristano per il Trofeo Città di Eleonora. Subito un'avversaria europea: il Cedevita Olimpia Lubiana, che presenta come dirigente un ex giocatore biancoblù, Sani Becirovic. Le altre due semifinaliste sono Monaco e Hapoel Tel Aviv.

Il torneo di Oristano e quello di Cagliari daranno le prime indicazioni a una squadra che ha confermato allenatore e nove dodicesimi. Coach Bucchi deve comunque modificare il gioco rispetto alla seconda parte della stagione passata, perché Jones è un'ala più esterna e meno potente vicino all'area di Burnell, anche se l'assenza di Treier per tre mesi costringerà l'americano a giocare anche qualche minuto da “4”, dato che la società per il momento non vuole tornare sul mercato.

L'altra novità è la presenza nel quintetto base di un centro dinamico e atletico come Onuaku, più simile per caratteristiche a Mekowulu (ma molto più efficace e tecnico) che non a Bilan.

© Riproduzione riservata