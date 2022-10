Esattamente un mese dopo la beffa della Supercoppa Italiana, Sassari affronta la Virtus Bologna: sabato al PalaSerradimigni per la quinta giornata del campionato, con inizio alle 18. Per molti versi la Virtus Bologna è diventata una rivale persino più “odiata sportivamente” di Venezia e Milano. Le “V nere” hanno eliminato i biancoblù anche nella semifinale della Supercoppa 2020.

L'anno scorso in campionato Bologna si impose 102-100 dopo un supplementare, ma al PalaSerradimigni arrivò la vittoria record della Dinamo per 108-73. I biancoblù sono riusciti a fare il colpaccio alla Segafredo Arena nella stagione 2020/21 per 88-73.

C'è un tratto comune nei due successi sassaresi contro uno dei club più blasonati d'Italia: le prestazioni offensive di Bendzius: 23 punti con 6/11 da tre in appena 20 minuti nella roboante vittoria del campionato scorso, 22 punti con 6/8 dall'arco due stagioni fa. Facile intuire che l'ala lituana sarà il sorvegliato speciale della difesa bolognese.

