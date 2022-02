Martedì alle 17 è di scena al PalaSerradimigni il Ragusa per il recupero della quinta giornata d'andata della A1 femminile.

La formazione siciliana è attualmente quinta con 22 punti e due gare da recuperare, proprio come le sassaresi che sono a quota 12. Il Ragusa ha perso l'ultima partita contro Campobasso per 75-72 ma va ricordato che era privo di ben tre giocatrici Hebard, Ostarello e Spinelli, tutte del reparto lunghe. Da capire se almeno una rientrerà per il match in terra sarda.

Arioli ko. La Dinamo invece dovrà fare a meno ancora del capitano Cinzia Arioli, che si è infortunata una settimana fa. Il tecnico Antonello Restivo spiega: “sarà operata al ginocchio e quindi la perderemo per un po’, anche se è sempre molto presente anche fuori dal campo e in panchina con noi”.

Pure la squadra sassarese è reduce da una sconfitta, ma dopo un'ottima prova corale contro le campionesse d'Italia. E proprio confortata da quella prestazione la Dinamo può cercare il successo che le consenta di puntare a quel nono posto che vale la salvezza diretta senza passare per i playout, che obiettivamente sarebbero una punizione immeritata per la qualità di gioco espressa in questa stagione dalla formazione di Restivo.

© Riproduzione riservata