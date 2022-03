Super Miro indossa di nuovo la maglia biancoblù. Bilan dopo due stagioni aveva firmato col Prometey, che è stata avversaria della Dinamo in Champions, ma qualche giorno fa il patron del club ucraino ha lasciato tutti i giocatori liberi perché vuole destinare tutte le risorse per aiutare il proprio Paese. E così dopo Brindisi che ha richiamato D'Angelo Harrison, altro giocatore del Prometey, la società sassarese è riuscita a convincere Miro Bilan a rientrare nell'isola, nonostante avesse già ricevuto qualche offerta da club spagnoli. La differenza l'ha fatta la positiva esperienza di Bilan e della famiglia in Sardegna.

Due metri e 15 di altezza per una tecnica eccellente, Bilan nella Dinamo di Pozzecco era un faro al pari di Spissu: 16 punti col 60% da due e quasi 8 rimbalzi nel campionato 2020/21.

Con l'arrivo del fuoriclasse croato il Banco punta decisamente ai playoff e non come comparsa. Da capire se resterà anche il nigeriano Mekowulu (in netta ripresa, peraltro), visto che gli stranieri diventano sette e a questo punto uno a turno dovrebbe andare in tribuna. Sassari potrebbe anche restare così proprio per essere pronta per qualsiasi evenienza.

