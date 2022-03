Dopo quasi un mese e mezzo i biancoblù rientrano al PalaSerradimigni: domenica alle 18 arriva la rivelazione Tortona, formazione nel gruppone delle quarte insieme a Sassari che è riuscita ad arrivare sino alla finale di Coppa Italia contro Milano.

Le premesse. Il coach Piero Bucchi presenta la partita: “Affrontiamo una squadra che finora ha fatto molto bene, dobbiamo essere anche camaleontici perché hanno giocatori bravi sia interni che esterni. Veniamo però da due vittorie in trasferta e quindi abbiamo fiducia”.

All'andata ha vinto Tortona 95-89, quindi il divario da recuperare è di appena 6 punti. Chi vince diventa la vera sfidante di Brescia per il terzo posto.

Il gradito ritorno. Domenica è anche la gara che segna il ritorno del centro croato Miro Bilan, lasciato libero dal club ucraino del Prometey dopo lo scoppio della guerra. Coach Bucchi spiega: “Oggi per la prima volta si allena con il gruppo. Inizia una fase diversa, la terza, dobbiamo essere bravi ad adattarci e a inserire velocemente un giocatore così importante in un gruppo che ha trovato una sua identità e continuità di rendimento. Abbiamo giocato sinora in un certo modo ora dovremo cambiare qualcosa, ma ben venga questo aggiustamento”.

© Riproduzione riservata