La squadra sassarese cerca vendetta sportiva domani pomeriggio al PalaSerradimigni contro il Campobasso. Alle 14.30 la Dinamo ospita una delle poche formazioni contro la quale ha perso: 59-53 dopo un supplementare.

Il play biancoblù Federica Mazza presenta la gara: «Arriviamo da un periodo positivo, in settimana abbiamo messo energia e lavorato molto sui dettagli per preparare la gara e vogliamo anche ribaltare la differenza punti, adesso che non c'è la coppa europea abbiamo più tempo per conoscerci meglio e per lavorare tanto su quei dettagli che fanno la differenza. Campobasso ha diverse bocche da fuoco ma noi abbiamo i nostri punti di forza, dobbiamo aiutarci e non avere frenesia, anche nei momenti in cui non riusciamo a giocare come vogliamo».

All'andata fece faville il trio straniero del Campobasso formato dall'esterna Park e dalle lunghe Milapie e Perry, che segnarono 44 punti sui 59 totali, catturando ben 32 rimbalzi. Va ricordato anche che in quella partita solo 3/17 da tre per la Dinamo e una delle rarissime prove incolori della Gustavsson con appena 2 punti.

