Ancora in Europa. La vittoria in volata per 82-78 sull’irriducibile Paok consente alla Dinamo di restare in corsa per i play-in della Champions Fiba.

La squadra sassarese dovrà vincere però un'altra partita per sperare di agguantare il terzo posto che vale lo spareggio. Le ultime due partite saranno contro il Digione ancora al PalaSerradimigni e in Spagna contro il Malaga.

La cronaca di un match che il coach Bucchi ha definito "durissimo" inizia con l'ottima difesa dei padroni di casa. Il Banco va sul 5-0 che potrebbe anche essere raddoppiato se i giocatori non sbagliassero qualche conclusione aperta di troppo. Errori che il Paok fa pagare: 9-10 al 6’ con due triple di Riley. Sale di giri Robinson e l’innesto di Gentile e Treier aiuta il Banco a tornare a +5, che diventa +12 nel secondo quarto con Diop che segna e converte anche il libero: 26-14 al 13’.

Il Paok si avvicina sfruttando anche un arbitraggio che tutti vorrebbero avere in trasferta: 36-30 al 19’ con due liberi di Hands. Ci pensa Robinson con un’entrata sul fondo a ristabilire la giusta doppia cifra di distacco prima del riposo.

Nel terzo quarto funziona il pick and roll tra Robinson e Stephens, ma i greci non mollano e restano comunque con la testa sulla gara. Robinson continua a costruire per sé e per gli altri e il vantaggio va a +13 con bomba di Gentile. Tocca anche il +14 Sassari ma Polley con due triple rimette nel match Salonicco.

La formazione greca ricuce tutto o quasi con le prodezze individuali di Riley e Hands: 63-62 al 33’. Le triple di Jones e Bendzius servono per impedire il sorpasso, ma il Paok se la gioca sino alla fine e sembra poter fare la beffa quando Kruslin mette solo un libero (80-78) e l’ultimo possesso è per i greci che però con Hands mandano la tripla della vittoria sul ferro.

Banco di Sardegna Sassari: Jones 10 Robinson 14 Kruslin 3 Gandini ne, Devecchi, Treier 4 Chessa ne, Stephens 15 Bendzius 18 Gentile7 Diop 5 Nikolic 6 All. Bucchi

Paok Salonicco: Franke 6 Riley 22 Tsiakmas ne, Hands 19 Margaritis 4 Polley 15 Slaftsakis, Christidis, Kamperidis ne, Saloustros 6 Sarikopoulos ne Renfro 6 All. Lykogiannis.

