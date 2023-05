Otto su otto in casa nel girone di ritorno. Sarebbe davvero prezioso chiudere al quarto posto la stagione regolare per avere il fattore campo nei quarti scudetto. La vittoria per 89-77 su Reggio Emilia ha confermato la solidità della Dinamo davanti ai propri tifosi, che hanno ritrovato l'entusiasmo e spingono sempre i biancoblù.

A una giornata dal termine Sassari è ritornata quarta da sola, ma l'ultimo turno le propone una trasferta proibitiva: a Milano, che grazie alla contestata sconfitta di Bologna a Treviso è di nuovo prima e con la vittoria confermerà la pole position dei playoff. Fare il colpaccio a Milano potrebbe addirittura consegnare il terzo posto alla formazione di Bucchi, che può raggiungere Tortona impegnata contro una Pesaro alla ricerca dell'ultimo posto dei playoff. In caso di arrivo a parimerito con Tortona, passa il Banco grazie alla doppia vittoria in campionato.

In caso di sconfitta invece sarà quinto posto, perché Venezia ospita una Treviso già salva e demotivata, quindi appare davvero improbabile che Spissu e compagni possano perdere.

La beffa è che a parità di classifica Venezia passa per un solo punto di differenza negli scontri diretti. All'andata sconfitta di 10 punti a Venezia dopo un match che causò le proteste del solitamente compassato Bucchi per l'arbitraggio inadeguato. Al ritorno 90-81 per la Dinamo, punita dalla tripla di Bramos nel finale che ha ribaltato la differenza punti. Anche in quell'occasione arbitraggio contestato, ma serba una consuetudine quando si affrontano le due rivali per lo scudetto 2019.

