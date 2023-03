Dopo essersi isolata al quarto posto, la squadra sassarese sfida la terza forza del campionato. Si gioca ancora al PalaSerradimigni (domenica alle 19.30) e se forse non sono rimaste abbastanza giornate per provare a recuperare il -6 da Tortona, sicuramente conquistare la settima vittoria consecutiva avrebbe un peso specifico enorme per l’autostima del gruppo allenato da Piero Bucchi.

La Dinamo ha sempre sconfitto in questa stagione il Tortona: 84-83 nella semifinale di Supercoppa (con la clamorosa stoppata di Onuaku sul tiro di Christon) e 82-79 nell’andata di campionato. Il play-guardia Stefano Gentile avverte: “Le gare precedenti sono state particolari, perché in Supercoppa a loro mancava qualche giocatore, a Tortona eravamo noi con qualche assenza. Questa volta è diversa la situazione e soprattutto loro prepareranno qualche variazione tattica anche perché il loro allenatore sa preparare bene le partite e sa anche leggerle bene”.

All’andata ad esempio il play-guardia Stefano Gentile non era al meglio, mentre ora è tra gli artefici dell’exploit sassarese: “Ho attraversato un periodo difficile per colpa della tonsillite, mi sentivo debole e dalle analisi abbiamo capito che avevamo esagerato con gli antibiotici. Dopo due-tre settimane ho recuperato e ho pian piano ritrovato la condizione buona, anche se un po’ di energie me le conservo per la fine della stagione”.

Nel Tortona assente l’alapivot Daum, mentre il Banco saprà solo domenica mattina se almeno uno tra Robinson e Jones può giocare dopo i problemi fisici che li hanno tenuti fuori.

