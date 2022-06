Altro che Venezia, coi tifosi sassaresi già spaventati dall'idea di un trasferimento del giocatore: Eimantas Bendzius rimane ancora a Sassari. Sino al 2025. Nessun comunicato, ma sui social della Dinamo la sorridente ala lituana mostra un cartello dove c'è scritto appunto “Bendzius 2025”.

E' una conferma che vale un colpo grosso, perché il giocatore lituano è stato il biancoblù più costante in tutta la stagione, la sua seconda a Sassari. Ha chiuso l'anno con 15 punti di media col 52% nei tiri da due, il 45,6% nelle triple (uno dei migliori in serie A) e 5 rimbalzi oltre a quasi 2 assist. E poi difesa, gioco per i compagni, una grinta inesauribile nel cercare la vittoria.

Il valore di Bendzius è dimostrato poi da un altro dato: le sue migliori prestazioni le ha fornite spesso contro le formazioni più forti: 29 punti contro Tortona, 25 e 23 nelle due gare contro la Virtus Bologna e 23 nella seconda semifinale contro Milano.

Per questo Venezia aveva puntato l'ala lituana, ma il Banco di Sardegna lo ha trattenuto parificando il contratto a quello del coach Bucchi e del play-guardia Stefano Gentile, che hanno firmato sino al 2025.

