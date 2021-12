Una partita inutile per la classifica di entrambe, ma che può servire per tenere in allenamento i biancoblù poco o per nulla utilizzati domenica nel successo su Varese. Domani al PalaSerradimigni (inizio alle 20) arriva il Tenerife, già certo del secondo posto. Così come Sassari è ormai eliminata dalla Champions. Partita che obiettivamente poteva anche non essere disputata. La Dinamo proverà ad “onorare l'impegno” come ha spiegato il coach Piero Bucchi nel vittorioso dopo gara contro Varese.

A riposo i più impiegati. Con la delicatissima trasferta a Bologna, sponda Fortitudo, di domenica prossima che occupa i pensieri maggiori, appare intuibile che il tecnico ne approfitterà per fare riposare i giocatori più spremuti finora, in particolar modo Logan e Bendzius. Potrebbe stare fermo anche il play Robinson che domenica ha riportato una botta durante i festeggiamenti della imperiosa schiacciata di Burnell. In campo Tyus Battle: il giovane esterno americano è rimasto in tribuna nelle ultime due gare di campionato, ma la Champions non ha il limite di sei stranieri come la serie A italiana.

All'andata non c'è stata partita: 87-60 per il Tenerife, che col parziale di 23-6 nel secondo quarto mise il match in discesa.

