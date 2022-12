Primo dei cinque spareggi che valgono l'accesso alla Final 8 di Coppa Italia.

Domani alle 20.30 arriva al PalaSerradimigni il Napoli che ha gli stessi punti in classifica e per il momento è fuori dalle prime otto come i sassaresi.

«Vogliamo fortemente questi due punti», sostiene il coach Piero Bucchi.

Non è però una squadra al top come deve ammettere: «Il rientro dalla Francia dopo la Champions è stato un po' complesso, ieri non si sono allenati Dowe, Gentile e Treier, speriamo di recuperarne qualcuno anche perché Napoli è squadra di talento con italiani affidabili».

Napoli ha saputo fare il colpaccio a Pesaro e sfiorarlo a Tortona in un finale con qualche polemica. Formazione molto atletica, che è riuscita a rimediare a qualche problema con gli stranieri. «Sarà una gara complicata ma noi col nuovo assetto stiamo trovando equilibrio, serenità e stiamo invertendo il trend delle palle perse».

