Il pronostico è chiuso: domani al PalaSerradimigni (20.30) arriva Schio, capolista della A1 femminile, imbattuta dopo 21 turni. Gara dove la squadra sassarese ha nulla da perdere, tutto da guadagnare.

L’esordio. I motivi di interesse non mancano, oltre alla presenza delle avversarie. Sabato esordisce la nuova straniera, chiamata a sostituire Maggie Lucas, rientrata negli Usa dopo l'infortunio a un ginocchio. La guardia Angeliki Vintsilaiou, classe 1998, proviene dall’Elazig di Turchia, formazione di Eurocup e fa parte della nazionale greca. Campionessa di Grecia nel 2020 con il Panathinaikos, Vintsilaiou ha vinto gli Europei under 20 con la nazionale ellenica.

Il match contro le ospiti sarà importante per iniziare a inserire la nuova straniera in vista dei playout salvezza, che diventeranno inevitabili in caso di sconfitta.

All'andata Schio si è imposta 85-69 in una partita dove le biancoblù riuscirono a iniziare benissimo (chiuso a +6 il primo quarto) ma nella seconda frazione subirono un break di 32-17.

