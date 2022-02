Sassari vuole restare imbattuta nel 2022 e continuare a inseguire i playoff scudetto. Ha sconfitto Empoli e Campobasso, ora ci prova contro la Virtus Bologna, terza forza della A1 femminile. Come mercoledì la Dinamo ha il fattore campo dalla sua: si gioca domani al PalaSerradimigni con inizio alle 17.

All'andata ampio successo delle emiliane, che avevano preso il largo nella terza frazione e chiuso poi 97-71. La chiave di quella partita è stata il buon lavoro difensivo di Bologna su Shepard, costretta a 18 punti e 8 rimbalzi, quasi la metà delle medie abituali. Non erano perciò bastate la buone prove di Lucas (23 punti) e Dell'Olio (12).

Fattore Skoric. Questa volta però la squadra allenata da Restivo ha una Skoric in più: l'ala serba si sta dimostrando l'equilibratrice del quintetto, sia in attacco, sia soprattutto in difesa, che guida con la sua grande visione di gioco.

Le avversarie migliori. Sono il pivot statunitense Turner, il play-guardia croato Dojikic, l'ala americana Hines. La stella è la nazionale Cecilia Zandalasini, pluriscudettata con Schio, che ha vinto anche un titolo nella Wnba negli Usa con Minnesota.

