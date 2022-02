Il ritorno in campo in una A1 femminile giocata a singhiozzo per colpa del Covid avviene nell'inedito orario delle 14. Domani al PalaSerradimigni la Dinamo ospita il Campobasso per il recupero della diciassettesima giornata.

L'andata. Vittoria schiacciante delle molisane che si sono imposte 94-59 in virtù di un secondo quarto che ribaltò la buonissima partenza della squadra di Restivo: 30-13 il parziale per le padrone di casa. Va ricordato che in quella partita Sassari tirò malissimo da tre punti (2/21) e pagò anche la giornata storta di Maggie Lucas: 4/20 al tiro su azione.

Oggi. La Dinamo è cresciuta da allora e ha trovato solidità e continuità grazie anche all'innesto dell'ala Skoric. Nel 2022 però ha giocato una sola gara, a causa dei rinvii: quella della vittoria record a Empoli il 15 gennaio per 103-64.

Invece il Campobasso è tornata sul parquet domenica in trasferta, giocandosela sino alla fine contro la vice capolista Lucca. Ha perso 68-63 pur priva del centro Gray, infortunata. All'andata l'americana è stata la trascinatrice nel successo sulle sassaresi con 25 punti e 11 rimbalzi.

