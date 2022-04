L'ultima vittoria contro Milano risale alla terza semifinale scudetto 2019: col 108-96 la squadra di Pozzecco volò in finale, ventiduesimo capolavoro di una cavalcata strepitosa. Un 3-0 che l'Olimpia non ha più dimenticato e da allora ha sempre battuto la Dinamo, in campionato e l'ultima volta, un mese e mezzo fa in Coppa Italia. Anche domenica il pronostico sembra chiuso, eppure il PalaSerradimigni (inizio alle 17) è di nuovo al completo e pronto a supportare la squadra in una serata speciale.

Non una gara banale, tanti gli ex. Speciale perché con Milano è sempre una gara importante: 33 i successi meneghini contro i 18 sassaresi. Speciale per la presenza di tanti ex: Devecchi (che oggi compie 37 anni, 15 vissuti a Sassari) ha iniziato proprio con le “scarpette rosse”, Stefano Gentile è stato in forza all'Armani per una manciata di partite nel 2009 mentre Bucchi ha allenato due stagioni e mezzo, dal 2008 all'inizio del 2011 per 94 partite, vincendone 55. Sulla sponda opposta invece Gianmarco Pozzecco, arrivato nel febbraio 2019 per la Coppa Italia (dopo il forfeit di Esposito) e rimasto sino alla fine del campionato scorso. C'è poi Gigi Datome, olbiese che ha sempre affrontato da avversario Sassari: prima con la Virtus Roma e dall'anno scorso con Milano.

Con un Bilan in più. Rispetto alle due partite giocate quest'anno, col successo di Milano in campionato per 79-50 e in Coppa Italia per 88-68, il Banco di Sardegna propone come novità il centro Miro Bilan.

Domani potrebbe anche rientrare il pivot Mekowulu qualora qualcuno dei giocatori acciaccati non riesca a recuperare.

