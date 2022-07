Un'avversaria greca, il Paok Salonicco, e una francese il Bourgogne Digione. La terza avversaria del gruppo G di Champions League verrà fuori dalle eliminatorie che coinvolgono diverse formazioni, tra le quali la migliore sembra quella spagnola di Malaga. Sulla carta un girone meno forte di quello della stagione passata dove la Dinamo venne inserita nel quartetto con Tenerife, vincitrice della coppa Fiba, Ludwigsburg, approdata alla semifinale, e Prometey, il club di Dowe e Bilan che arrivò sino al Last 16 ma diede forfeit a casua dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Anche quest'anno la Dinamo era inserita in seconda fascia. I francesi del Bougogne Digione sono testa di serie, mentre il Paok viene considerato in terza fascia.

Resta inalterata la formula: il 4 ottobre prende il via la stagione regolare. La prima classificata va direttamente al Last 16, seconde e terze si affrontano a incrocio con gli altri gironi per guadagnarsi la fase successiva.

© Riproduzione riservata