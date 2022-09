L'ala piemontese Tommaso Raspino è stato tesserato dalla squadra sassarese. Classe 1989, 198cm di altezza, Raspino era stato chiamato ad agosto per gli allenamenti data l'assenza dell'ala estone Kaspar Treier impegnato con la nazionale. Poi Treier si è infortunato al gomito destro (starà fuori almeno un altro mese e mezzo) e nel frattempo si sono fermati per infortunio altri due giocatori del reparto: Jones e Devecchi.

L'ex Stella Azzurra, cresciuto a Biella e quasi sempre in A2, ha avuto tanto spazio nei tornei pre-campionato. A Gravelines, in Francia, è addirittura partito in quintetto sia contro i padroni di casa sia contro il Paris. Le sue prestazioni in gara e l'impegno in allenamento hanno convinto tecnico e dirigenza biancoblù.

Il general manager Federico Pasquini spiega: “Ha dimostrato grande duttilità, presenza a rimbalzo, difesa e grande impegno, più la capacità capacità di giocare in due-tre ruoli. E poi si è ben inserito nel nostro ambiente e i compagni lo apprezzano e questo è importante”.

