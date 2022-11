Storico traguardo per la squadra sassarese che ha conquistato un posto nella Final Four di basket in carrozzina. Nonostante manchi ancora un turno alla chiusura del girone d'andata, con il colpaccio di Varese per 69-48 è matematico l'accesso alla finale per il trofeo che il 24 e 25 marzo vedrà in lizza anche le capolista dei due gironi, UnipolSai Briantea84 Cantù e S. Stefano Kos Group e il Self Group Millennium, secondo nel girone B.

Davvero una grande partenza quella della Dinamo Lab in questa stagione: 4 vittorie in 5 gare. La formazione allenata da Massimo Bisin ha perso solo il big match contro la corazzata Santo Stefano, che viaggia a punteggio pieno.

Il successo di Varese ha confermato la maturità della squadra sassarese, che ha risolto la pratica già mel primo tempo andando alriposo sul +16. Ben quattro i giocatori in doppia cifra: Lindblom con 12 punti, De Miranda 11, Berdun 11e Diene 10.

© Riproduzione riservata