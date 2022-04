Matricola e organizzatrice dell'Eurocup 2, la Dinamo Lab ha chiuso al terzo posto il girone finale della coppa europea di basket in carrozzina. Tre giorni che hanno animato il PalaSerradimigni e consentito di ammirare la squadra vincitrice dell'Eurocup 2, i Red Dragon's del Metz, formazione con diversi nazionali olandesi che in cabina di regia ha proposto il play Robin Poggenwish, vincitore del premio Mvp intitolato ad Angelo Vitiello, ex presidente della plurititolata Anmic Sassari.

Il Metz ha chiuso da imbattuta, mentre il bilancio della squadra sassarese è in pareggio: due vittorie (72-49 sul Pactum di Polonia e 75-59 sul KKTC di Turchia) e due sconfitte contro le francesi Metz (84-61) e Le Puy en Velay (92-62). Il capitano Claudio Spanu è stato inserito nel miglior quintetto della manifestazione, insieme all'ala Linblom e il centro Bandura, sempre del Metz, e all'ala Gabranovs del Puy.

Invece il Gsd Porto Torres ha chiuso al sesto posto l'avventura in Germania per l'Eurocup 1.

La formazione portotorrese ha perso nei quarti contro il Toulose (65-70) poi ha battuto gli svizzeri del Pilatus Dragons di Nottwil per 72-62 raggiungendo la finalina per il quinto posto, dove è stata superata dai padroni di casa dell'Hannover per 75-40.

