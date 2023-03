Qualche minuto per prendere le misure a Reggio Calabria e poi via a macinare canestri, sospinti dagli studenti che hanno affollato il PalaSerradimigni. Debutto scoppiettante per la Dinamo Lab nella EuroCup 3. La squadra sassarese, allenata da Bisin, ha sconfitto quella calabrese per 73-38 dopo un match risolto in un tempo: 42-15 al riposo.

Sugli scudi Lindblom con 21 punti e la coppia Diene-De Mrianda, che ha prodotto 30 punti e 33 rimbalzi. Ben 10 assist per Berdun e 9 per Poggenwish. Preziosa l'opera di raccordo di Esteche e del capitano Spanu.

Domani alle 11.15 il match contro i francesi del Lille che sarà decisivo per il primato nel girone, valevole per l'accesso alla fase finale dell'EuroCup 3 che si disputerà in Turchia.

