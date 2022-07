Il cammino nella Champions League è tracciato: sei gare, tre in casa e tre in trasferta per cercare di accaparrarsi il Last 16 (la prima classificata di ogni girone) o almeno lo spareggio tra seconde e terze, con la migliore classificata che avrà il vantaggio dell'eventuale terza partita davanti ai propri tifosi.

Si parte mercoledì 5 ottobre, dopo la Supercoppa Italiana (28 settembre) e la prima di campionato (2 ottobre). I biancoblù allenati da Piero Bucchi affronteranno al PalaSerradimigni la vincitrice dei tre turni di qualificazione che metteranno di fronte gli olandesi del Den Bosch, i lituani del Siauliai, gli slovacchi del Levic, gli ungheresi del Kormend, i finlandesi del Kahru e gli spagnoli del Malaga, che sembrano i favoriti.

Il 19 ottobre il Banco sarà in Grecia per affrontare il Paok Salonicco e il 1° novembre si va in Francia sul campo del Bourgogne Digione.

Il gruppo G della stagione regolare consumerà tutte le gare prima di Natale: doppio impegno a Sassari contro Digione (29 novembre) e Salonicco (13 dicembre) poi il 20 dicembre la trasferta sul parquet della squadra qualificata,

